Cote d'Ivoire: K.M (18 ans) «Ex-microbe» - "Il faut détruire les ghettos"

Entre les militaires basés au 3è bataillon et les éléments du Ccdo, la situation a… Plus »

Je leur dirai d'arrêter la violence et la drogue. Au centre, la croix bleue nous a appris que la drogue attaque la santé, pourrit le corps de l'homme et le tue. La cigarette salit le sang, fait maigrir les gens qui finissent par mourir.

Non. Mais j'ai piqué au couteau. Je ne savais pas ce que je faisais parce que j'étais sous l'effet de la drogue. J'ai agressé plusieurs fois à Adjamé pour arracher des portables et des bédous (porte-monnaie).

A dix ans, je faisais déjà la mécanique. En 2014, j'ai abandonnée à cause des mauvais traitements du patron. Je me suis mis à me promener jusqu'à ce que je devienne apprenti gbaka. Je dormais dans des camions jusqu'en 2016 quand des amis et moi avions pris un studio à cinq. Chacun payait 5000 francs.

