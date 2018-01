Madagascar: Ambatolampy - Quatre personnes tuées dans l'effondrement d'une maison

Les deux disparus sont tous des enfants. Ce n'est pas tout. Le même jour, mais vers 10 heures du matin, une charrette a été emportée par les crues quand elle roulait sur le pont appelé « Tetezan'i mompera » traversant la rivière Onive dans la commune rurale et district d'Antanifotsy. Résultats, une mère de famille âgée de 50 ans, sa fille (24 ans) et son fils (14 ans) ont péri dans cet accident. Deux autres personnes ont été sauvées.

Le drame s'est produit vers 10 heures alors qu'une famille de 7 membres (les deux parents et ses cinq enfants) était en plein sommeil. Tout d'un coup, la maison s'est écroulée. Surpris, le père et la mère se sont réveillés. Leur premier reflexe était de se sauver en sortant de la maison. Restés à l'intérieur, leurs enfants ont fini par être ensevelis vifs. Heureusement que le plus âgé (8 ans) d'entre eux s'en est sorti sain et sauf.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.