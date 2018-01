Madagascar: Médicaments essentiels - Faciliter leur accès relève de l'urgence

Andry Rabemanantsoa lors de la présentation du Laboratoire Aguettant à l'hôtel Carlton Anosy.

Le problème de rupture des stocks et d'approvisionnement des médicaments figure parmi les difficultés auxquelles font face de nombreux hôpitaux malgaches. Une situation que le pays partage avec d'autres Etats africains, mais qui provoque de nombreuses pertes humaines selon les dires de Laurent Coveliers, directeur international auprès du Laboratoire Aguettant. Ce dernier d'ajouter que les médicaments essentiels sont nécessaires non seulement par leur rôle, mais aussi et surtout par le fait qu'ils permettent une amélioration du système de santé dans le pays.

Le projet de distribution à grande échelle des médicaments d'urgence dans les hôpitaux malgaches pourrait changer la donne. Entrepris de concert par Sopharmad et le Laboratoire Aguettant, ledit projet entend faciliter l'accès des Malgaches aux médicaments essentiels. L'idée serait d'assurer une continuité en termes d'approvisionnement et de stocks des médicaments en question. Une continuité qui est plus que nécessaire lors de la réanimation dans les salles d'urgence.Comme l'a noté Laurent Coveliers " réanimer quelqu'un dépend de la réactivité du personnel médical mais surtout de la qualité des médicaments utilisés ".

Par ailleurs, Andry Rabemanantsoa, directeur général du groupe Sopharmad, quant à lui, a fait savoir que la distribution des médicaments sera effectuée en prenant en compte les budgets des hôpitaux d'un côté et des ménages malgaches de l'autre. Ce qui arrive à point nommé étant donné la cherté des médicaments auprès des hôpitaux malgaches.