Madagascar: Pierres brutes - Madagascar en vedette à la Foire internationale à Jaipur Inde

16 box sur 27 sont occupés par Madagascar à la Foire internationale des pierres brutes en Inde.

800 kg de pierres confondues, brutes, précieuses et ornementales de Madagascar sont exposées à Jaipur en Inde. Ceci, dans le cadre de la Foire internationale des pierres brutes intitulée « India Rough Gemstones show », se déroule du 8 au 10 janvier 2018. Plusieurs nations participent à cet événement organisé par le GCEPC, notamment, l'Afghanistan, l'Ethiopie, le Canada, le Thailand, la Tanzanie, la Zambie et particulièrement Madagascar. Cette fois-ci, la Grande Ile de l'Océan Indien est en vedette, car elle occupe 16 box sur les 27 en place pour la Foire internationale.

En effet, les opérateurs des petites mines en provenance de Madagascar sont arrivés à Jaipur en trois vagues, depuis le vendredi 5 janvier, trajet via Mumbai ou Delhi. Etant donné que Madagascar est un grand pays à potentialité en ressources minières, le GCEPC n'a pas hésité à penser aux pierres brutes du pays en vue d'une exposition et vente, par le biais du Comité national des Mines ou CNM, une plateforme entre l'Etat malgache et les opérateurs des petites mines en vue de favoriser leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie qui en dépendent. Et comme Jaipur est une ville où les industries minières sont très nombreuses, cette opportunité satisfait les deux catégories d'opérateurs du secteur présents à la Foire.

Contrats. A noter qu'avant d'arriver à ce stade actuel, Madagascar a entrepris un travail de longue haleine pour ne citer que les séances de sensibilisations dans la brousse notamment et dans les localités les plus reculées du pays, afin que les acteurs des petites mines puissent s'imprégner de la législation minière, de l'Administration minière et tout ce qui doit les intéresser dans l'environnement minier, d'une communication internationale (marketing et recherche de marché). D'après l'Administration, cette phase fait partie du processus de professionnalisation des petites mines, comme la plupart des opérateurs malgaches, qui sont membres de la délégation, voyagent à l'extérieur pour la première fois.

Dès le premier jour de la foire, des commandes ont été reçues dans le cadre de cette ouverture sur le monde à travers le marché mondial de pierres brutes. De son côté, ce qui enchante le président du CNM - organisateur pour la partie malgache - c'est que le prix des pierres a pris vie, grâce aux contacts directs entre les opérateurs et les acheteurs. Les retombées seront palpables, car cette hausse de prix incite les petits exploitants malgaches à produire plus. Ce qui signifie que les intermédiaires se retireront petit à petit du marché de pierres à Madagascar, d'après les explications. D'après le président du CNM, au moins 75% des objectifs fixés dans l'organisation ont été atteints. Le Président de mentionner que le GCEPC a félicité les représentants de Madagascar, qu'il a qualifiés d'« exposants- vedettes » à Jaipur.

Convenable. Jacky Bezokiny, directeur de Cabinet du Ministère auprès de la Présidence, chargé des Mines et du Pétrole, a confirmé que cette organisation à laquelle Madagascar a largement contribuérépond aux besoins pour le processus d'application de la stratégie sur la politique minière à Madagascar. Néanmoins, les résultats satisfaisants proviennent d'une bonne préparation, a-t-il souligné. En ce qui concerne l'événement de Jaipur, plusieurs rencontres ont été planifiées pour la délégation malgache. MBC (Mining Business Center), représenté par son directeur général, David Ratsimbazafy, en a profité pour proumouvoir ses activités.