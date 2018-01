Madagascar: Volley-ball - Reprise des entraînements pour la GNVB

Dans moins de deux mois, les champions de Madagascar de la Gendarmerie nationale Volley-Ball (GNVB) disputeront la Coupe des Clubs Champions de la zone 7.

Après deux semaines de repos, l'équipe de la Gendarmerie nationale Volley-Ball (GNVB) reprend les entraînements. Ce en vue de la Coupe des Clubs Champions de la zone 7 prévue aux Seychelles du 3 au 10 mars. Selon le règlement, la délégation composée de 12 personnes sera obligatoirement accompagnée d'un arbitre. Tenants du titre, les volleyeurs de la GNVB devront passer par ce tournoi pour représenter de nouveau la zone 7 à la Coupe d'Afrique des Clubs Champions (CACC) en Egypte du 25 mars au 5 avril.

« La GNVB peut participer directement à cette joute continentale, mais, vaut mieux passer par ce tournoi. Nous avons un titre à défendre aux Seychelles et cette étape constitue une préparation pour le clan malgache, en manque de compétition » a fait savoir Honoré Razafinjatovo, coach de l'équipe. Actuellement, les gendarmes peaufinent leur préparation. « Les entraînements seront axés sur le renforcement de la réception, le service et les organisations défensives, sans minimiser les renforcements musculaires et la préparation mentale » a-t-il continué.

12 équipes. Pour l'heure, douze équipes vont partager leurs joutes à cette compétition régionale. Quatre formations malgaches seront de la partie. Il s'agit de la CNaPS Sport, de la Gendarmerie nationale Volley-ball (GNVB) chez les hommes et VBCD et Stef'Auto du côté des dames. Elles partageront leurs joutes aux côtés du Quatre Bornes VBC, Faucon Flacq Camp Ithier VBC et Azur SC de Maurice), Swim Blue Pal, Premium Spikers (H), Anse Royale et Praslin Girls des Seychelles.