Madagascar: Santé publique - La couverture santé universelle pour bientôt

La réalisation du programme nécessite dans ce cas la contribution de tout un chacun, car sans argent on ne peut rien faire. On resterait dans l'état actuel des choses. Le projet de la couverture de santé universelle est certes louable, mais il pourrait faire face à de nombreux obstacles. Pour ne citer que l'individualisme qui gagne actuellement du terrain dans la société malgache.

« Firaisan-kina ». Le recours à la caisse de solidarité nationale entend remettre en place une sagesse malgache qui semble avoir été perdue. On fait ici référence au " firaisan-kina ". En effet, l'idée serait d'inciter les Malgaches à cotiser pour la prise en charge médicale d'un autre Malgache qui n'en a pas les moyens et qui ne doit pas obligatoirement faire partie des connaissances, des amis, ou de la famille de celui qui fait des dons. Le ministre de la Santé publique malgache a fait savoir que " le fonctionnement de la caisse ne nécessite qu'une cotisation annuelle et par Malgache comprise entre 4 000 à 10 000 ar ".

Car, une population qui n'a pas accès aux soins de santé (même du minimum syndical) ne produit pas. La réalisation du programme de couverture de santé universelle dans la Grande Ile voudrait changer les choses. Initié depuis 2015 selon le premier ministre Olivier Solonandrasana, le programme entend " permettre à tous les Malgaches- sans distinction de classe sociale - un accès aux soins de santé publique ". Ce que le premier ministre a noté selon lequel " la couverture de santé universelle a pour but de faire en sorte que les problèmes d'argent des familles malgaches ne soient plus des freins aux services de santé publique ".

" Il y a actuellement une grande différence d'équité dans l'accès aux soins dans le pays. Ledit accès tendant à être réservé aux familles aisées ". Ce sont là les propos de Mahafaly Olivier Solonandrasana, premier ministre malgache à Mahazoarivo, hier. Le locataire de Mahazoarivo d'ajouter que " Cette difficulté d'accès aux soins de santé est aggravée par la cherté des médicaments. Ce qui contraint de nombreuses familles malgaches à imputer sur le budget familial et mensuel lorsqu'il y a urgence médicale ". Une situation connue par de nombreuses familles malgaches, en effet et qui handicape le développement du pays.

