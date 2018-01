Madagascar: Litchi - Une campagne qui finit bien malgré la contre-performance

Le litchi malgache est toujours de bonne qualité.

La campagne « litchi » entame actuellementsa dernière ligne droite. Une campagne 2017 moins dynamique que celle de l'année précédente, en raison notamment de son début tardif.

En effet, cette année, le volume d'exportation du litchi malgache est évalué à 17 000 tonnes contre 18 000 tonnes en 2018. La campagne 2017 n'a débuté qu'une semaine après sa date normale. Une contre-performance qui trouve notamment son origine dans les mauvaises conditions climatiques marquées par la sécheresse et qui a entraîné une floraison tardive des plantations.

Fruit festif. En ce qui concerne l'exportation, les premiers litchis en provenance de la Grande Ile étaient arrivés en Europe vers mi-novembre 2017 et la campagne de commercialisation a démarré officiellement le mercredi 29 novembre dans les grandes surfaces des villes européennes. Ce qui a permis aux exportateurs malgaches d'écouler une quantité relativement importante de litchis sur le marché européen avant les fêtes de fin d'année. Le litchi considéré comme étant un fruit festif est très prisé par les consommateurs européens surtout avant et pendant les fêtes de fin d'année.

Globalement, l'objectif de cette année est donc d'exporter 17 000 tonnes de litchis sur une production totale évaluée à 70 000 tonnes. Un objectif qui devrait être atteint si l'on tient compte de l'évolution actuelle du marché européen. Selon les données fournies par le Centre de Technique Horticole de Toamasina (CTHT), en fin décembre, la commercialisation des litchis de Madagascar s'est poursuivie à un rythme soutenu.

Léger repli. Et ce, même s'il y a eu, un léger repli après le pic de consommation constaté pendant Noël. « La baisse des cours favorise l'intérêt des chaînes de distributions européennes qui programment de nombreuses mises en avant du produit à des prix attractifs pour les consommateurs » souligne, la Lettre du Litchi, une publication du CTHT. D'après toujours ce Centre,« la qualité des fruits se maintient et accompagne l'écoulement des produits ». Bref, malgré cette baisse de la quantité exportée, le litchi malgache se comporte relativement bien sur le marché européen. Notamment en France où « la commercialisation des litchis de Madagascar se poursuit avec des ventes assez fluides. On note un léger fléchissement des ventes, après l'effervescence des fêtes de Noël qui marquent généralement le pic de consommation de la campagne. Les concessions tarifaires observées favorisent le maintien des ventes ».

Concurrence. Côté prix, et d'après toujours les données fournies par le CTHT, Les fruits de calibre L, dont la proportion est conséquente, se vendent à partir de 2.50€/kg. Les fruits de calibre XXL se valorisent mieux, au-delà des 3.00€/kg. Par ailleurs, le litchi malgache est concurrencé par la production d'autres pays notamment, l'Afrique du Sud et le Mozambique. «Les fruits d'Afrique du Sud arrivent sur le marché en plus grande quantité et occupent des créneaux de commercialisation plus orientés vers le commerce traditionnel.

Cette origine poursuit également la commercialisation de fruits expédiés par avion, avec le passage progressif de la variété Mauritius à la variété Red Mac Lean. Pour la première fois, on note l'arrivée sur le marché de litchis du Mozambique expédiés par voie maritime. Ces fruits présentent une qualité satisfaisante, proche de celle des produits Sud-africains. Il y a également la concurrence réunionnaise et mauricienne dont les expéditions vers l'Europe se font essentiellement par avion ». En tout cas, face à cette concurrence de plus en plus rude, les dispositions doivent être prises pour sauvegarder la filière litchiqui fait vivre pas moins de 100 000 familles à Madagascar.