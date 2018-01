Ile Maurice: Pêche - Lancement de la troisième phase du plan d'aide financière pour l'achat de canots

communiqué de presse

Le ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine, sous le Fisheries Sectoral Support Programme de l'accord de partenariat de pêche entre l'Union Européenne et Maurice, a lancé la troisième phase du Canotte Scheme.

Ce plan prévoit une aide financière aux pêcheurs/sociétés coopératives des pêcheurs pour l'achat de canots qui leur permettront de pêcher hors du lagon.

Le ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine, sous le Fisheries Sectoral Support Programme de l'accord de partenariat de pêche entre l'Union Européenne et Maurice, a lancé la troisième phase du Canotte Scheme. Ce plan prévoit une aide financière aux pêcheurs/sociétés coopératives des pêcheurs pour l'achat de canots qui leur permettront de pêcher hors du lagon.

L'aide financière comprend une subvention de 50% pour l'achat d'un canot et ne dépassant pas la somme de Rs 200 000. Le ministère invite les pêcheurs enregistrés qui voudraient bénéficier de cette aide à faire leur demande selon les critères établis pour l'achat des canots en fibre de verre. La date butoir est le 17 janvier 2018.

Le Canotte Scheme

Lancé en 2015, ce plan d'aide vise à offrir une assistance financière à la communauté des pêcheurs afin de leur permettre d'acquérir des bateaux plus équipés, dont des canots. Cette initiative vise à encourager les pêcheurs à pêcher hors lagon et à les aider à faire face aux difficultés du secteur notamment la baisse des prises dans le lagon. Le canot doit être en plastique renforcé de fibre de verre, et d'une longueur de plus de sept mètres et moins de 12 mètres et équipé d'un moteur à bord ou hors-bord de 15 chevaux ou plus.

Sous le plan, un pêcheur enregistré peut bénéficier d'un subside représentant 50% du coût du canot et du moteur, jusqu'à un maximum de Rs 200 000. Le pêcheur peut financer selon ses propres moyens les 50% restants ou contracter un emprunt auprès de la Banque de Développement de Maurice pour une somme ne dépassant pas Rs 200 000. Le déboursement des fonds est effectué directement au constructeur du bateau, qui doit figurer sur une liste reconnue du ministère. Le bateau doit également être enregistré auprès du ministère.

Lors de la première phase, 13 demandes ont été reçues et huit pêcheurs ont bénéficié d'une assistance financière. La deuxième phase du Canotte Scheme a été lancée en août 2016 suite à laquelle 16 pêcheurs ont soumis leur requête pour l'achat de canots. Ces requêtes ont été transmises à la Banque de Développement. Sur les 16 demandes, 12 ont bénéficié de ce plan d'aide.