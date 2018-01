Cote d'Ivoire: Retour au calme à Bouaké, après de nouveaux mouvements d'indiscipline de l'armée

Entre les militaires basés au 3è bataillon et les éléments du Ccdo, la situation a… Plus »

Officiellement, il n'y a pas eu de victimes dans ces évènements de mardi soir. Ce matin, une importante colonne entre 20 et 30 véhicules des forces de sécurité est arrivée à Bouaké pour rassurer les populations et ramener un peu de sérénité. Au Palais présidentiel on attend à présent une déclaration du gouvernement à l'issue du conseil des ministres.

Des représailles ciblées semble-t-il. Seuls les véhicules privés avaient été incendiés et les jeeps ou 4X4 siglés du nom de la force de sécurité sont, eux, restés intacts. Ceci tend à renforcer la thèse selon laquelle cette hostilité déclarée entre militaires est lié à une querelle personnelle celle d'un lieutenant commandant du CCDO que les militaires ne veulent plus voir à Bouaké.

