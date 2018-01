Tunisie: Subterfuge et détour

Tout en étant respectueux de ce que chacun a pu apporter à la sélection dans la qualification au Mondial, il est temps de comprendre qu'on ne peut être bon et performant que dans le choix des joueurs et de l'équipe les plus indiqués et les plus compétitifs. Dans le mode de préparation qu'il faut et dont on a vraiment besoin dans cette campagne pour le Mondial.

Est-ce que c'est là que résident actuellement les priorités et les primeurs de la sélection? Est-ce cela la possibilité de se confronter à une vision radicalement différente du football déjà pratiqué, et donc de découvrir autre chose ?

Il n'est pas aujourd'hui difficile d'attribuer une valeur à la prospective entamée par Maâloul depuis la qualification au Mondial. Ses choix, la naturalisation de Koulibaly, la convenance pour Qatar comme destination privilégiée pour la préparation ne laissent pas indifférent. Ils ne manquent pas de provoquer les observations, mais aussi les interrogations auxquelles il est tenu d'apporter des réponses.

Il faut dire que plus que des histoires de choix, ou encore de cooptation, la sélection offre à quelques mois du Mondial les contours d'un sujet de réflexion technique. La façon dont le sélectionneur gère cette période compte énormément. En tout cas, tout devrait être bien élaboré aussi bien dans les bureaux que sur le terrain.

Une pensée par-ci, une introspection par-là. Une prise de position en bonne place ou à contre courant. Il manque quelque part la justesse des choix et des résolutions. Tout cela aurait dû être inclus dans une réflexion qui s'ouvre aux idées. Bien au-dessus de la mêlée. Loin, très loin de l'anodin.

Il s'agit de trouver les meilleures options et la façon de penser le football tel qu'il doit être exprimé en cette période très particulière de la vie de la sélection. Une période et un contexte complètement différents de ceux qu'a connus l'équipe tout le long des éliminatoires. Aujourd'hui, les priorités ne sont plus les mêmes. D'autres considérations, d'autres alternatives entrent en jeu. Et ce n'est pas le stage de Qatar, tel qu'il s'était déroulé, qui pourrait servir comme matière à réflexion. Il souffre d'un subterfuge, d'un détour. Il fausse le sens de la préparation à coups d'arguments inaudibles

Avant qu'il ne soit trop tard, il serait bon de penser à ausculter de manière plus positive la préparation de la sélection en prévision du Mondial. Et surtout éviter de faire un mauvais usage des valeurs sportives. On aurait aimé que la qualification au Mondial puisse servir à l'émergence des idées et participe au jaillissement du sens de la responsabilité. Qu'elles inspirent et qu'elles permettent à ceux qui les détiennent de connaître les priorités de la sélection.

Voilà une façon de reconnaître que la réussite est avant tout une affaire collective et pas seulement individuelle. Et là, l'on ne peut s'empêcher d'évoquer l'état d'esprit désormais plus que souhaité, l'obligation de se fondre dans le cadre défini d'une équipe au sens large du terme, et à en accepter les règles. On pourrait prendre ainsi la mesure des nouvelles exigences de l'équipe dans sa nouvelle version mondialiste, tout en réalisant que derrière tout accomplissement, il devrait forcément y avoir un haut degré de responsabilité.