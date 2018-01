Tunisie: Duels à distance...

Dans le groupe A, deux places restent à prendre après celle de l'ESR : le CA, la JSK et l'ESG sont les candidats sérieux à ces deux places.

On aura un duel indirect entre le CA et la JSK. Les Aghlabides, qui ont perdu du terrain ces dernières journées, veulent rattraper leur retard et doivent, dès aujourd'hui, gagner en attendant un faux pas des Clubistes. La JSK se déplace dans un match piège à Grombalia face à une DSG qui prépare le play-out, mais qui n'aura aucune pression et qui a toujours posé des problèmes en jouant face à la JSK. En même temps, le CA jouera un match très difficile à Radès face à l'ESR, qui ne cherche pas à arrêter sa série d'invincibilité. Une défaite du CA et une victoire de la JSK remettraient le duel pour la qualification au play-off au point de départ.

EZS veut garder son avance

Dans le groupe B, l'ESS et l'USM ont creusé l'écart et passé au play-off. Il reste une place à prendre entre EZS et la JSMenazah. Les Zahrois ont une avance de deux points et jouent aujourd'hui face au SN. Un classique qui a été très attrayant, mais vu la régression du SN cette année, ce sera un «petit» match. La JSM, pour sa part, veut rattraper son retard et aura un avantage par rapport à l'ASM. Les joueurs de la JSMenazah ne devront pas rater les deux points de la victoire.

Le programme

Groupe A

Radès

18h00 : ESR-CA

Grombalia

18h00 : DSG-JSK

Groupe B

Ezzahra

18h00 : EZS-SN

Hammamet

18h00 : ASH-USM

Palais des Sports

18h00 : JSM-ASM