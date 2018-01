Tunisie: La contestation à son paroxysme sur la frontière

La situation est, en effet, plus que critique au niveau de cette zone frontalière algérienne où les habitants ont coupé la route entre Le Kef et la frontière algérienne, en passant par la ville de Sakiet, provoquant un véritable blocus de l'ancienne ville martyre et une forte perturbation de la circulation automobile sur cet axe routier névralgique, surtout que la population a dressé plusieurs barrières pour empêcher tout trafic sur cette route nationale.

Le mouvement qui a fait tache d'huile pour se répandre, un tant soit peu, hier, à la ville du Kef s'est déclenché suite au suicide d'un jeune âgé de 30 ans, après avoir, nous dit-on, échoué à trouver un emploi, d'autant plus que toutes les demandes présentées auprès des autorités locales n'ont pas abouti et que les promesses qu'il aurait reçues sont restées lettre morte.

Lassés par des promesses jugées fallacieuses et ne représentant que des manœuvres dilatoires pour retarder des risques d'explosion sociale, les habitants de Sakiet affirment vivre dans un carcan de misère et de pauvreté et parfois dans le dénuement le plus total, estimant aussi que les aides sociales ne sont pas allées à leurs ayants droit, tout comme les aides destinées aux petits agriculteurs qui auraient, selon certains d'entre eux, été accordées en fonction d'une politique de népotisme et non de respect des principes d'équité et de priorité, lesquels, en pratique, devraient régir l'octroi de ces aides estimées à 800 dinars par agriculteur.

Le gouverneur s'est rendu, lundi dernier, à Sakiet où il a rencontré la population pour discuter de la situation prévalant dans la région et des requêtes auxquelles elle tient, mais il s'est heurté à un niet des habitants qui ont aussi appelé au départ de la déléguée jugée incompétente et partiale dans sa gestion des dossiers de l'emploi et des aides sociales.

Les protestataires exigent que le gouvernement mette en place des mécanismes de développement et des projets à même de créer des sources de revenus stables à tous les habitants de la région frontalière, laquelle représente le premier rempart contre le terrorisme et la contrebande.

Même si encore des appels au calme ont été lancés aux habitants pour libérer la voie et faire respecter le principe de la liberté de circulation, la route GP5 est toujours fermée et il y a peu d'espoir qu'elle soit rouverte tant les protestataires sont fortement déterminés à faire aboutir leurs revendications.

Dans cette atmosphère de colère généralisée, certains habitants ont squatté des logements sociaux fraîchement construits à la Cité de la mine, près de Sakiet, se disant en droit d'agir de la sorte tant ils vivent sous des toits insalubres, ou dans des taudis répugnants à leur seule vue.

Aussi, faut-il rappeler qu'en une semaine le gouvernorat du Kef a enregistré un suicide et deux tentatives de suicide dont les auteurs sont dans un état critique. Des questions d'emploi et de misère de la condition humaine sont derrière de telles actions symboles de détresse humaine et de désespoir dans une région où l'emploi est devenu une «denrée» vraiment rare, si ce n'est impossible, et où il est aussi devenu difficile, voire irréalisable, de pendre la crémaillère, signe d'opulence et d'ostentation pour les anciens notables de la région, aujourd'hui eux aussi fortement touchés par la crise qui secoue le pays.