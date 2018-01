Tunisie: Ben Amor vers le Locomotiv Moscou

La situation est, en effet, plus que critique au niveau de cette zone frontalière algérienne où les… Plus »

Le milieu offensif nigérian Godpower Aniefiok et l'attaquant ivoirien Bayou Vakoun de l'Etoile ont été prêtés à l'USBG jusqu'à la fin de la saison actuelle, une transaction qui confirme encore une fois la nouvelle politique de l'Etoile basée sur l'allégement de l'effectif déjà pléthorique en place, mais aussi met en relief les relations exemplaires entre les deux clubs habitués à ce genre de collaboration. A signaler que Vakoun aurait opposé un veto à son passage au club sudiste et aurait émis le vœu de poursuivre son aventure avec la catégorie Elite de l'Etoile.

Justement,le fort probable départ de B.Amor a rendu « crédible » la piste menant vers l'ancien milieu défensif franco-tunisien d'Angers et de Montpellier, Jamel Saïhi, qui a été approché ces derniers jours par les responsables du club sahélien, se basant sur l'envie de ce dernier de relancer sa carrière après avoir résilié son bail avec le club angevin et surtout dans la perspective de la prochaine Coupe du monde de Russie.

Aux dernières nouvelles, nous venons d'apprendre que la direction de l'ESS vient de recevoir une offre concrète de l'ordre de 2 millions d'euros (6 milliards de nos millimes)émanant du club russe Locomotiv Moscou.Une proposition qui n'a pas été réfutée catégoriquement par les responsables sahéliens puisque ces derniers auraient réclamé 500 mille euros de plus à leurs interlocuteurs russes. B.Amor aurait même reçu l'aval de Nabil Mâaloul pour quitter le stage de Doha afin de finaliser les modalités de son passage au Locomotiv Moscou. Affaire à suivre...

