Tunisie: Le Front populaire ne fera pas marche arrière

Hier à Tunis, depuis le siège de son allié le Courant populaire, où s'est tenue, en grande pompe, une conférence de presse, son porte-parole Hamma Hammami a lancé un appel aux Tunisiens les incitant à descendre dans la rue, d'ici dimanche, sur l'avenue Bourguiba, en plein centre-ville.

Il devait, dans l'après-midi même, se concerter, dit-il, avec les forces progressistes de la scène partisane pour resserrer les rangs et former ce qu'il appelle un «large front politique civil contre un budget visant à paupériser le peuple et à démanteler l'économie nationale». Et d'abonder dans le même sens, disant que son parti avait, dès le début, mis le gouvernement en garde contre l'adoption de ladite loi, depuis qu'il était un projet. Mais, celui-ci n'en a fait qu'à sa tête, sans tenir compte des conséquences. «Nous avons bien voté contre, mais la majorité parlementaire l'emporte sur la volonté de l'opposition», rappelle-t-il encore. Et voilà qu'aujourd'hui les choses dégénèrent, alors qu'on aurait dû éviter le pire. Pour lui, les mesures contenues dans la loi de finances 2018 sont impopulaires, loin d'être dans l'intérêt des plus démunis. «Elles sont, plutôt, antagoniques et contre-productives, provoquant par ricochet l'insurrection populaire», argue-t-il, affirmant que les gouvernements ayant succédé à la chute de l'ancien régime n'ont fait que reproduire un passé dictatorial.

Guerre de déclarations

Avant de céder la parole, Hammami s'est ainsi défendu, en ces termes : « Nous ne sommes pas un parti destructeur, ni provocateur et anarchique, non plus. Nous sommes toujours pour des protestations pacifiques, contre les milices du pouvoir corrompu». Et de conclure, l'homme a tranché dans le vif : «Opter pour la démocratie ou faire marche arrière». Le front partisan qu'il a plaidé en sa faveur aura, selon lui, à faire tomber la loi en question, faisant barrage à «une politique d'Etat insensée». Son camarade et président de la commission des finances à l'ARP, Mongi Rahoui, a continué sur le même ton.

Il s'est limité à rappeler la position du Front, depuis l'examen de la loi en commission jusqu'à son adoption en plénière le 9 décembre dernier. «Nous étions plus que sûrs qu'elle allait provoquer un tollé général, d'autant qu'elle pèse lourd sur la machine du développement, au niveau aussi bien de l'investissement que de la consommation», soutient-il. L'actuelle explosion sociale en est, alors, la résultante. A l'en croire, les mesures fiscales contenues dans la LF 2018 visent à mobiliser des fonds d'une valeur globale de 2.000 millions de dinars. S'y ajoute la flambée des prix des produits de base, les hydrocarbures, l'électricité, le gaz, le transport et d'autres articles de grande consommation. Malheureusement, déplore-t-il, le gouvernement continue de cacher les vérités. «Le Front se tient aux côtés des mouvements populaires pacifiques, jusqu'au retrait de ladite loi», a-t-il asséné.

Secrétaire du Courant populaire, une des composantes du FP, Zouhaïer Hamdi n'a pas mâché ses mots, remettant les choix du gouvernement en cause. «Ces choix pèseront, certes, sur l'image de la Tunisie à l'extérieur», prévient-il. Et d'ajouter que ce qui s'est passé la veille dans certains quartiers est un grave tournant. A l'en croire, ces mesures draconiennes dictées par le FMI ne font que servir d'autres parties étrangères dont l'Union européenne. De même, le licenciement forcé prévu dans la fonction publique, ainsi que la tendance vers la privatisation de certaines entreprises étatiques vitales risquent d'aggraver la situation. «Contre cette politique libérale, le Front populaire est déterminé à liver une bataille acharnée», conclut-il.