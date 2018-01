Tunisie: L'incidence sur le pouvoir d'achat reste minime

Pas d'impact négatif sur le secteur

Il n'y aura pas d'incidence sur le pouvoir d'achat du citoyen, ni sur les officines, l'augmentation étant minime, elle est de l'ordre de 200 millimes pour certains médicaments pris régulièrement par les Tunisiens. Ceci est destiné plutôt à renflouer les caisses de l'Etat, ont fait observer des pharmaciens.

Contacté à ce sujet, Mustapha Laroussi, président du Spot, a confirmé que cette augmentation est de l'ordre de 0,98% et qu'elle n'aura pas d'incidences négatives sur le secteur ou sur le pouvoir d'achat du citoyen.

Pour mieux nous expliquer cette augmentation, Ali Farhat, ancien secrétaire adjoint du Spot et actuel membre de la commission paritaire régionale de Tunis, nous a fait savoir qu'elle concerne les médicaments fabriqués en Tunisie et non ceux importés dont l'augmentation des prix est tributaire de la dévaluation du dinar. Il ajoute que cette hausse n'aura pas, en général, un impact négatif sur le secteur du fait qu'elle est minime. Toutefois, si un jour les prix des médicaments augmentent d'une manière vertigineuse, cela aura inévitablement des incidences négatives sur la survie du secteur.

Le prix de quelques médicaments va plutôt baisser du fait qu'ils vont passer à une nouvelle plage de prix qui correspond à un taux moins élevé au niveau de la marge bénéficiaire du gain. Les plages de prix et les taux de bénéfice du gain (brut) se présentent ainsi : de 1 millime à 1.022 millimes (30%), de 1.023 à 1.596 (28%), de 1.597 à 9.000 (26%), plus de 9.000 (24%).Plus le prix du médicament augmente, plus le bénéfice du gain diminue du côté de l'officine.

Cnam, les mêmes problèmes en suspens

Au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), c'est toujours le statu quo, commente un pharmacien qui attend le remboursement de ses factures envoyées à la Cnam depuis le mois d'août 2017. Preuve à l'appui, il nous fait montrer des décomptes des médicaments dans le cadre du tiers-payant de l'ordre de 23 mille dinars, et des décomptes des médicaments dans le cadre de l'accord préalable (prise en charge) de 43 mille dinars. Dans le même contexte, il rappelle que certains pharmaciens ont suspendu l'application de l'accord les liant à la Caisse nationale d'assurance maladie.