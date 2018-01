Gabon: Moabi/Nyaga - Journée citoyenne et rencontre politique au rendez-vous

Le Ministre d'Etat, en charge de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme, Josué Mbadinga Mbadinga, a séjourné le samedi dernier à Moabi, son fief politique. Un week-end chargé pour le membre du gouvernement gabonais.

Honorer à la Journée citoyenne qu'il a lui-même impulsée depuis sa nomination à la tête du ministère de l'Habitat, était à l'ordre du jour. Les fils et filles du département de la Douigny et ceux de la commune de Moabi ont répondu nombreux au rendez-vous de la propreté de leur cité.

200, c'est le nombre de jeunes, hommes et femmes qui ont participé à la énième édition de la journée dite citoyenne dans la Commune de Moabi. Les quartiers Bilengui et Mbamba et le Centre-ville, à savoir : les alentours de l'école communale A, du bureau de la Poste et de la Préfecture où a eu lieu le lancement des activités ont été les sites choisis pour la circonstance. Le nettoyage a été total et de manière motivée.

Le Ministre d'Etat, qui était accompagné de Sany Megouazeb, Benjamin Nzigou, Michel Ngueba Koumba, respectivement gouverneurs de la Nyanga, de la Ngounié et du Moyen-Ogooué, du Préfet du département de la Douigny, Lambert Moutongo. Ces autorités sont venues tous encourager l'initiative de Josué Mbadinga Mbadinga, qui n'a pas hésité, comme à son habitude, de participer au travail manuel aux côtés des siens. La présence du premier magistrat de la cité, Francis Mapaga Mombo a également boosté les jeunes et a tenu des propos de reconnaissance à l'endroit du ministre. « Vos différentes actions en faveur des populations de Moabi témoignent sans doute de votre attachement à leurs préoccupations. En conséquence, nous vous encourageons et vous soutenons sans réserve », a-t-il laissé entendre, avant d'ajouter : « Monsieur le Ministre d'Etat, nous vous transmettrons en temps opportun les doléances exprimées par les populations de Moabi ».

Pour le Ministre d'Etat, il faut que les collectivités locales, les populations, toutes les couches de la société de la commune de Moabi prennent le relai, dans les jours à venir, pour que cette action citoyenne s'étende à l'intérieur du département.

En sus de la Journée citoyenne, Josué Mbadinga Mbadinga a convié, la Préfecture, la Mairie, les Conseils communaux de Moabi, les Chefs de services départementaux, les Chefs de regroupements et de villages, les Chefs de quartier, les notables et tous les différents responsables à l'échelle du département de la Douigny et partant du district de Mourindi, à une importante réunion. Il s'est agi au cours de cette rencontre, de commenter le message à la Nation du Chef de l'Etat.

En ce qui est des mesures sociales développées dans le discours à la nation du Chef de l'Etat et commenté par le Ministre d'Etat, il a souligné notamment que le Président de la République a décidé, au titre des actions forte devant interpeler tout un chacun, de la rénovation des établissements primaires et secondaires sur l'ensemble du territoire national, de l'équipement des établissements primaires et secondaires en table-bancs et de la dotation de trente (30) établissements de Libreville d'ordinateurs et de la connexion Internet haut débit.

Sur le plan économique par exemple, le Ministre d'Etat Josué Mbadinga Mbadinga est revenu sur la promesse du Chef de l'Etat de doter chaque département d'une subvention d'un (1) milliard de francs CFA. Une subvention, telle qu'indiquée dans le discours à la nation du Chef de l'Etat, qui devrait être gérée par les autorités locales.

Plusieurs rencontres du genre sont attendues par les autorités locales. Lesquelles rencontres permettront aux uns d'apprendre des expériences des autres pour booster le développement dans chaque localité départementale.