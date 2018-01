Togo: Coupe UFOA B DAMES - Un sélectionneur pour le pays

Joueuses de champ : Woedikou Mafille, Ayao Adjo, Zioklou Happy, Konou Bertille, Afangninou Akossiwa, Houndjo-Tete Dede (Athleta), Kparanta Rakietou, Badate Nathalie, Aboudou Rachida, Sama Koudoukalo, Adinda Mously (Amis du monde), Belei Bire, Kaglan Ayawoa, Akiti Yawa (Tempête), Ndjambara Amiratou, Gnitegma Odette(Futurs stars), Dogbé Akossiwa, Salou Fatima, Yaya Tekyatou (Swallows), Atsu Aku Gladys (Winners), Koudaya Marie M., Koudaya Marie CI (Ahe fc), Amemado Ayelé, Assigno Eya Akoko (Apashe), Agbogan Adzo (Espérance), Akossi Ablavi, Ouro-Akpo Hamdiatou, Idrissou Zahiratou (Pilotes), Gbagbayi Essivi (Us Amou), Bodi Memounatou (Étoile fc) Kadanga Solim (Gazelle fc), Atchassibini Thémila (New star), Agbante Alewa (Lionnes fc), Bagna Baledigma (Djara fc), Bilakine Bikpatim (Djabir fc).

A moins d'un mois du début de la Coupe UFOA b dames (14-24 février), le Togo tient son sélectionneur. Il s'agit de Kaï Tomety, Professeur permanent à l'Institut National de la Jeunesse et des Sport de Lomé et instructeur d'Elites d'entraînement de Football féminin, également détentrice d'une licence B CAF.

