Congo-Brazzaville: Vie des organisations - La FMC appuie la lutte contre les antivaleurs

S'agissant des conclusions de la réunion du comité central du PCT, tenue du 28 au 30 décembre dernier, il a, entre autres, cité la préparation du 5e congrès ordinaire, prévu cette année. « Ce qui nous concerne c'est la politique du parti à l'endroit des jeunes. Dans la feuille de route du parti en 2018, il y a une disposition allant dans le sens de la poursuite d'une politique dynamique des jeunes et des femmes, mais aussi l'achèvement du processus d'installation des organes intermédiaires et de base de la FMC », a-t-il poursuivi, invitant la jeunesse du PCT à s'approprier ces conclusions et à s'en impliquer pleinement dans leur concrétisation.

Juste Bernardin Gavet s'exprimait à l'occasion de la réunion de restitution des conclusions de la 7e session ordinaire du comité central du PCT aux responsables de la Force montante congolaise (FMC), jeunesse du parti au pouvoir. « Nous sommes dans une situation de crise et si nous voulons en sortir, il faudrait que toutes les forces vives de la nation soient mobilisées. Donc pour nous, il s'agira de sensibiliser à la fois aux questions économiques et civiques pour faire des jeunes des véritables citoyens qui participent au développement de la société », a-t-il souligné.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.