Afrique de l'Ouest: Qatar - L'émir signe plusieurs accords

Doha est confronté depuis six mois à un embargo de l'Arabie Saoudite, suivi par l'Égypte et Bahreïn, notamment. Le Qatar qui est une puissance gazière, souhaite trouver des partenaires économiques en vue de contourner le blocus auquel il fait face.

Dakar a été la première étape de la tournée de Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, où il a eu des entretiens avec le président sénégalais, Macky Sall. Puis, il s'est rendu au Mali, en Côte d'ivoire, au Ghana, au Burkina Faso et en Guinée. Au cours de son voyage, l'émir du Qatar a signé des accords de coopération avec les autorités de ces pays, précisément en matière des mines, de l'énergie, l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire.

