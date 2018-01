Cote d'Ivoire: Konin Aka (Préfet de région de Gbêkê) - "Bouaké a besoin de paix et de sérénité"

"Ces situations que nous déplorons souvent anéantissent tous les efforts du gouvernement"

Les tensions entre des militaires et des éléments du Ccdo à Bouaké, ont dégénéré, mardi, dans la soirée où des militaires ont attaqué à l'arme lourde le camp du Ccdo. La réaction du préfet de région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké.

« Nous sommes-là, ce matin, pour constater les dégâts. Parce que depuis pratiquement deux (2) jours, il y avait des petits problèmes entre les forces de l'ordre. Notamment, entre les militaires et certaines factions du Ccdo. Et donc, hier nuit, cela a pris de l'ampleur. Nous avons entendu assez de tirs. Et ce matin, la situation est calme. Et les populations vaquent à leurs occupations. La circulation a repris, les magasins ont rouvert et l'administration est au travail. Nous constatons avec beaucoup de regrets les dégâts. Tout un bâtiment est parti en fumée, c'est dommage. Ce bâtiment qui a été réhabilité, il y a à peine deux ans afin de permettre au Ccdo de fonctionner.

Vous savez, comme le dit souvent le Président de la République, il y a toujours des problèmes. Dans une société où il n'y a pas de problème, on doit se poser beaucoup de questions. Je le dis souvent, le jour où un homme va dire, qu'il n'a plus de problèmes, c'est qu'il est couché.

Tant qu'on vit, il y a des problèmes. Mais, il y a une façon de les régler. Malheureusement, les gens utilisent la violence pour le faire. Ils sont tous des personnes chargées de la sécurité des populations. S'il y a un problème, ils peuvent se rencontrer, discuter et se mettre d'accord.

Les populations ont été traumatisées

Malheureusement, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Les populations ont été traumatisées. Les activités ont cessé un moment. Mais Dieu merci, tout reprend et nous nous en réjouissons. Ce que nous demandons aux uns et aux autres, c'est qu'à Bouaké, il y a des personnalités qui peuvent intervenir, servir d'intermédiaire pour régler les problèmes.

Je ne sais pas s'ils ont tenté et que ces personnes n'ont pas pu le faire. En tout état de cause et pour conclure, je dirai que Bouaké a trop souffert de ces genres de situations. Il faut que cela cesse. Il faut qu'on utilise d'autres voies pour régler les difficultés. Bouaké a besoin de paix et de sérénité pour redécoller. Lorsque j'ai pris service ici, j'ai parlé de plan Marshall pour le développement de Bouaké.

Le gouvernement a beaucoup fait. Mais ces situations que nous déplorons souvent anéantissent tous les efforts du gouvernement. Donc, je voudrais demander aux uns et aux autres de mettre balle à terre. Et de faire en sorte que les populations qui souvent n'ont rien avoir avec ces problèmes-là, ne souffrent pas trop. Parce que ce traumatisme permanent est difficile à supporter.»