Cote d'Ivoire: Djibo Nicolas (Maire de Bouaké) - "Je supplie nos jeunes militaires de ne pas abîmer l'exploit du Chef de l'État"

Entre les militaires basés au 3è bataillon et les éléments du Ccdo, la situation a… Plus »

A notre niveau, en tant que maire, nous avons passé ces dernières années à faire la cour aux chefs d'entreprises et des patrons des firmes multinationales pour qu'ils viennent investir à Bouaké. Beaucoup m'ont évoqué la récurrence de ces genres de violences comme l'objet principal de leurs hésitations. Au nom de l'amour qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire et pour Bouaké, je prie nos fils militaires de revenir à la raison, de penser à la population. C'est cela ma prière.

Je demande aux soldats de savoir raison garder. Quelles que soient leurs revendications, on ne doit pas passer par des manifestations aussi brutales qui effraient tout le monde, des partenaires politiques, économiques et la population. Au final, c'est l'isolement de la Côte d'Ivoire, le recul de Bouaké.

Dieu merci, il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Les raisons, pour l'instant, me sont inconnues. Je pense que les autorités vont procéder à une enquête et nous saurons ce qui s'est passé, pour ne plus que cela se reproduise. Bouaké a assez souffert. Nous ne voulons plus qu'en cette année 2018, ces genres d'incidents - dont les répercussions sont très négatives sur le développement de la ville - se produisent.

