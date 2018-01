Cote d'Ivoire: Affrontements entre militaires et Ccdo - Les armes se sont tues, aucune perte en vie humaine signalée

Entre les militaires basés au 3è bataillon et les éléments du Ccdo, la situation a… Plus »

Quant aux supermarchés, boutiques, etc., la plus part ont ouvert leurs portes. Autant dire que Bouaké retrouve ses vieux démons, en ce début d'année.

C'est après près de 5h de temps d'affrontements (21h à 2h du matin) entre des militaires de la 3è région militaire de Bouaké et leurs frères d'arme du Centre de coordination des décisions opérationnelles (Ccdo) que les armes se sont tues. « Nous avons souffert une partie de la nuit. Et lorsque les armes se sont tues aux environs de 1h du matin, cela a été comme une délivrance pour nous », déclare Yacou Adégboï, étudiant à l'Université Alassane Ouattara, habitant le quartier Sokoura, situé non loin de la caserne du Ccdo.

