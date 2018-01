Cote d'Ivoire: Enfants victimes de la traite - Le Centre d'accueil de Soubré inauguré en avril, annonce la Première dame Dominique Ouattara

Le Centre d'accueil de Soubré, pour les enfants victimes de la traite et du travail des enfants sera inauguré en avril prochain.

L'information a été donnée par la Première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, le mardi 9 janvier 2018, à l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an.

Ce Centre qui a été construit par la « Fondation Children Of Africa, est actuellement en cours d'équipement », précise Mme Dominique Ouattara. Mais avant, elle a également annoncé que l'hôpital mère-enfant de Bingerville sera inauguré en mars prochain à la faveur des 20 ans de la Fondation Children of Africa. Cet hôpital permettra aux populations et surtout aux femmes et aux enfanta d'avoir une meilleure prise en charge.

La Première dame a saisi cette opportunité pour féliciter les femmes ivoiriennes pour le travail qu'elles accomplissent pour le pays. « Vous êtes des femmes volontaires, déterminées et dynamiques. Chacune d'entre vous joue un rôle primordial dans le développement de notre pays. Et vos fonctions respectives vous placent au centre des défis économiques, sociaux et politiques que doit relever la Côte d'Ivoire, afin de se hisser parmi les grandes puissances de ce monde », a conclu Dominique Ouattara.