Cote d'Ivoire: Sommet régional sur l'énergie - Des solutions pour accroitre la prospérité économique

Du 24 au 25 janvier, les ministres du secteur énergétiques de la sous ouest africaine se réuniront en Côte d'Ivoire pour Sommet régional sur la coopération énergétique, précisément au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody.

Ce sommet régional est une plate-forme annuelle qui permet aux acteurs publics et privés, ainsi qu'aux experts du secteur, de se tenir informés des projets à venir et des nouvelles stratégies pour débloquer le commerce du gaz et de l'électricité en Afrique de l'Ouest.

Au cour de cette rencontre, les derniers projets en matière d'investissement et de stratégies régionales pour l'énergie, les infrastructures et le développement du gaz des structures énergétiques seront mis en exergue. « Le sommet régional sur la coopération énergétique à Abidjan est d'un grand intérêt pour Engie, car il facilite le débat sur les succès rencontrés avec toutes les parties prenantes concernées, impliquées dans la coopération énergétique en Afrique : acteurs publics et privés, industriels et financiers, développeurs et clients d'installations énergétiques, avec l'intention commune de créer de la valeur partagée », a souligné le président directeur général d'Engie pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Philippe Miquel.