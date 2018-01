Maroc: Migrations - L'Union africaine se penche au Maroc sur l'intégration des migrants en Afrique

Si 12% seulement des migrants originaires des pays d'Afrique choisissent d'émigrer vers l'Europe, il sied de noter que la migration en Afrique est essentiellement intra-africaine puisque 80% de ces migrants préfèrent une destination du continent. Et c'est l'Afrique du Sud qui arrive en tête des destinations d'accueil sur le continent avec 3,1 millions de migrants africains, suivie de la Côte d'Ivoire (2,1 millions) et du Nigeria (1,9 million).

La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maite Nkoana-Mashabane, a, quant à elle, souligné que « la meilleure ressource est notre capital humain, jeune et prometteur, d'où la nécessité de conjuguer les efforts afin de l'inciter à travailler en faveur du continent et à participer activement à son développement ».

La rencontre a eu pour but d'élaborer un « agenda africain sur la migration », centré notamment sur l'intégration des migrants, en particulier des jeunes, sur le continent. Selon le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, les résultats de cette réflexion collective seront présentés lors du prochain sommet de l'Union africaine (UA), prévu fin janvier à Addis-Abeba, en Ethiopie. « L'intégration des migrants et le partage des responsabilités en matière de gestion des frontières, d'intégration et de réintégration, seront quelques-uns des volets majeurs de l'agenda africain sur la migration », a précisé le ministre marocain lors de cette conférence ministérielle.

