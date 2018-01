Congo-Brazzaville: Musique - L'album « Inspiration 242 disque dur » bientôt disponible

Après le succès de son premier single « La vie est belle », Prince Capucino est en studio pour la préparation de son prochain opus, une oeuvre de huit titres en featuring.

Chanteur, danseur, compositeur et interprète, Prince Capucino est originaire du Congo-Brazzaville. Artiste talentueux, il évolue en France en carrière solo. En septembre 2016, il a sorti son premier single, « La vie est belle », en featuring avec la chanteuse camerounaise, Eva Hakapoka. En 2017, il a mis sur le marché son deuxième single, « K2000 », une fusion du soukouss et du coupé-décalé.

Prince Capucino est actuellement en cours de programmation auprès des radios FM et Web tant sur le territoire métropolitain qu'africain. Il collabore avec les artistes nationaux et internationaux dans la réalisation de « Inspiration 242 disque dur » qui sera joué au style du soukouss et du coupé-décalé. L'artiste invite, par ailleurs, le public à découvrir ses deux précédents singles, à savoir « La vie est belle » et « K2000 » avant la sortie du prochain opus .

De son vrai nom Prince Yvon Mbaya, Prince Capucino crée en 2008 avec ses amis GFOX et FK, le groupe Academia SP. L'orchestre se produit en région parisienne, dans des night-clubs, fêtes et lieux publics. Il quitte Academia et se lance en carrière solo. La musique pour lui est une passion partagée en famille. Depuis son enfance, Prince Capucino se fait bercer par les sons musicaux des Bantous de la Capitale. À l'âge de 15 ans, plus précisément en 2001, il va en France pour poursuivre ses études en s'installant à Marseille puis en région parisienne.