Congo-Brazzaville: Musique - Fanie Fayar en concert

Très attendue à Pointe-Noire, l'étoile montante de la chanson congolaise se produira le 12 janvier à l'Institut français du Congo (IFC) et le 13 janvier à l'Espace du trentenaire. L'occasion est donnée aux Ponténégrins de découvrir son nouvel album intitulé «Boyamba Ngaï ».

Médaillée d'or dans la catégorie chanson aux 8e Jeux de la Francophonie qui se sont déroulés en juillet 2017 en Côte-d'Ivoire, Fanie Fayar ne cesse d'émerveiller par sa voix et sa présence scénique qui lui ont valu le soutien du grand Youssou Ndour dont elle a fait la première partie de sa presation à Bercy, en novembre 2017.

Auteure, compositrice, interprète et danseuse, Fanie Fayar est une artiste complète. Ancienne choriste et ancienne membre des groupes Yela-Wa, Tandala et Nkota, elle joue plusieurs instruments traditionnels (tam-tam, ndara, sanza et balafon), fruit de sa longue expérience en musique commencée depuis 1996. L'artiste chante aussi en plusieurs langues du Congo et d'ailleurs, notamment le lari, le lingala, le bambara, le wolof, le français, l'espagnol...

Le public ponténégrin qui attend de la voir sur les scènes de l'IFC et de l'Espace du trentenaire (où le concert de l'artiste est signé du Comité paritaire de gestion des œuvres sociales de Total E&P Congo) aura la joie de découvrir les différents titres de son tout nouvel album «Boyamba Ngaï».

«Fanie Fayar a un parcours de combattante, elle a bossé avec des grands de la musique africaine. C'est une bonne chose qu'elle vienne rencontrer et présenter son travail au public de Pointe-Noire. Je sais que je vais assister à un très bon spectacle ce samedi et je suis sûr qu'elle va surprendre plein de gens par la qualité de sa prestation, son dynamisme et par la force de son travail.», a estimé, tout confiant, Pierre Laver Mabiala, artiste et promoteur culturel.