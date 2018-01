Sénégal: Casamance - L'armée ratisse la forêt de Bayotte

C'est vrai que l'armée a déployé d'importants moyens matériels et beaucoup d'hommes pour traquer les auteurs de la tuerie de samedi dernier dans la forêt classée de Bayotte-est. De la ville de Ziguinchor, on perçoit l'intensité des opérations de ratissage qui se poursuivent de façon soutenue.

La même peur habite les gens installés dans localités situées à la périphérie de la ville de Ziguinchor, notamment Kantène, Brigadier, Bourofaye-Diola, Bourofaye-Baïnounck, Toubacouta, Mpack et environs, ainsi que nos compatriotes des quartiers de Kandialang, Alwar et Néma 2.

Depuis samedi dernier, les populations des villages riverains de la forêt classée de Bayotte-est, communément appelée « forêt de Toubacouta », et celles habitant la périphérie de la commune de Ziguinchor ont renoué avec les détonations des armes à feu de tous les calibres, après cinq ans d'accalmie qui laissaient entrevoir des solutions pour une paix définitive et durable en Casamance. Jusqu'à hier encore, on entendait des coups de feu provenant de la forêt classée de Bayotte-est.

