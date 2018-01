Sénégal: Mamadou Moustapha Faye - « Le Sénégal a les joueurs pour se qualifier au second tour »

L'ancien pensionnaire de l'équipe nationale de football du Sénégal et actuel recruteur de Bastia, Mamadou Moustapha Faye, a indiqué que le Sénégal a les joueurs pour se qualifier au second tour de la Coupe du monde de juin prochain, en Russie.

Au Sénégal, pour remettre un lot de matériel informatique au Lycée Maurice Delafosse, l'ancien international sénégalais Mamadou Moustapha Faye s'est prononcé sur les chances de l'équipe nationale du Sénégal au Mondial.

Même s'il a eu son baccalauréat au Lycée technique commercial Maurice Delafosse en 1986, Mamadou Moustapha Faye a toujours évolué dans le milieu du football. Il a joué pour l'essentiel de sa carrière au Sc Bastia où il s'occupe actuellement du recrutement.

Pour lui, le Sénégal peut réussir un bon parcours au Mondial en Russie. « Je me réjouis de la performance qu'ils ont faite pour se qualifier à la Coupe du monde et j'irais les suivre certainement en Russie.

Au niveau individuel, on a l'une des meilleures équipes africaines et il faudrait que la mayonnaise prenne et dans ce cas, on pourra faire un bon parcours en Coupe du monde «, souligne Mamadou Moustapha Faye.

Par rapport au système de jeu qui ne serait pas convaincant, Faye pense que « ce n'est pas facile avec l'équipe nationale car ce n'est pas évident de rassembler 25 joueurs en 3 jours et de pouvoir faire un système de jeu qui marche à merveille alors que dans les clubs, ils se voient tous les jours ».

Il demande ainsi de laisser à l'entraîneur le temps de travailler dans le long terme.

Interpellé sur la poule du Sénégal au prochain Mondial, l'ancien joueur de Bastia soutient qu'il faudra se préparer car à la Coupe du monde, il n'y a pas de petite équipe, mais pense que le Sénégal pourra s'en sortir. « Le Sénégal a les moyens pour réussir à la Coupe du monde.

On a les joueurs et la qualité et il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas passer le premier tour. Pourquoi avoir peur des équipes de notre poule.

Au niveau individuel, on ne craint personne. Il suffit juste de pouvoir jouer en harmonie et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Je n'ai pas peur de la Colombie, du Japon ni de la Pologne », souligne l'ancien international sénégalais.

Dans sa mission de recruteur pour Bastia, Mamadou Moustapha Faye confie qu'il vient 3 ou 4 fois par an au Sénégal et il constate qu'on perd beaucoup d'aires de jeu, ce qui fait que les jeunes ont des difficultés à jouer au foot.

« Il n'y a pas de terrain de football et, du coup, la pratique se fait de moins en moins. A notre époque, il y avait de la place pour jouer, mais maintenant les terrains sont la propriété des prometteurs immobiliers », interpelle ce fils de Niarry Tally qui s'inquiète de voir le talent des jeunes disparaître faute d'espace pour l'exprimer.