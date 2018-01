Dans la même dynamique, il a réhabilité la résidence Khadim Rassoul située en face de la grande mosquée de Touba et construit une autre résidence : celle de Darou Marnane dans le but d'agrandir la capacité d'accueil des hôtes de la ville sainte. C'est donc un bâtisseur, un partisan d'un islam rigoriste qui s'en est allé.

Il ne venait à Touba qu'en cas de nécessité, passant le plus clair de son temps à enseigner le Coran dans ses «daaras» installés dans les villages de Nganda, dans le département de Kébémer et de Ndindi dans la région de Diourbel. Le restant de son temps, il le consacrait à son activité favorite : l'agriculture. «Je suis un paysan», aimait-il se présenter.

Il était un pratiquant austère, discret mais surtout très modeste. Il s'est toujours tenu à l'écart des attraits de la ville et de l'argent. « L'agriculture, l'élevage et la lecture du Coran meublent sont ses véritables passions », disait un de ses proches.

