Dénicher des talents dans l'art de l'humour, tel est l'objectif de la première édition du concours humoristique « Dakar lol ». L'évènement, initié par une agence de communication et événementiel, va s'ouvrir dès le 20 janvier à Dakar, à travers une caravane qui fera le tour de 7 autres villes du pays, dont Kaolack, Thiès, Saint-Louis, Louga, Mbour et Kolda. Cette caravane, qui s'achèvera le 11 février à Ziguinchor, permettra de sélectionner le meilleur comédien dans chaque ville.

Huit villes, dont Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès et Kaolack, vont abriter, à partir du 20 janvier et ce jusqu'au 11 février, la première édition du concours 100% humoristique, « Dakar lol ». A l'initiative d'une agence de communication et événementiel, l'évènement sera clôturé les 16 et 17 mars prochain lors d'une grande finale au Grand Théâtre national.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.