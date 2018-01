Ile Maurice: Procès intenté à Colosso - Affaire classée

Agé de 35 ans, Colosso, qui a retenu les services de Me Jenny Mootealloo, avait plaidé non coupable. Selon la déposition de Franco Jonathan Edouard à la police, Colosso aurait agi par vengeance mais l'accusé avait nié les allégations portées contre lui.

Franco Jonathan Edouard n'était pas en mesure d'expliquer comment il a atterri à l'hôpital Jeetoo le 23 janvier 2012 et avait réitéré qu'il n'en savait rien. Pourtant, la poursuite avait produit une copie de sa déclaration faite à la police stipulant ceci : «Mo ti avec mo bann kamarad kan enn zom ti desan depi enn van et mo finn rekonet li comme Jimmy Marthe.»

Franco Jonathan Edouard avait accusé Colosso de lui avoir infligé des coups et blessures en 2012 à l'aide de blocs et de cailloux. «Non, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé et comment j'ai atterri à l'hôpital.» Tel a été le témoignage de cette présumée victime lorsqu'elle avait été interrogée par la poursuite, en cour, en 2017.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.