Ile Maurice: Riche-Mare - La rivière sous le pont désobstruée

Entre-temps, les grosses pluies continuent de s'abattre sur Flacq. Cité Argy et Poste-de-Flacq sont en particulier affectées. La pluie devrait continuer en raison de la masse nuageuse qui s'est formée à l'Est.

Le cours d'eau était bloqué par des nénuphars qui avaient été délogés par le courant et qui flottaient en formant une masse compacte. La SMF a déployé des équipements pour enlever les nénuphars et les débris.

Il a fallu l'intervention des pompiers, des employés du National Disaster Risk Reduction and Management Committee, des officiers de la Special Mobile Force (SMF) et des policiers de la force régulière. En ce 10 janvier 2018 à Riche-Mare, dans l'Est, ils ont désobstrué la rivière à la hauteur du pont.

