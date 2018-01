Ile Maurice: «Je me demande si je vais pouvoir gérer les devoirs» dit Jameel Madhow, nouveau collégien

interview

Le mardi 9 janvier 2018, Jameel Madhow, 11 ans, a fait ses premiers pas au collège. Il nous raconte son expérience.

Comment s'est passé le premier jour au collège?

Bien. Je suis très content et j'ai surtout hâte d'être à demain. Plusieurs élèves qui étaient dans la même école que moi ont été admis au Dr James Burty David SSS. Il y a même mon ami Humaid qui est assis à côté de moi.

Comment t'es-tu préparé pour cette journée dans une institution autre que ton école habituelle ?

C'était presque comme d'habitude, sauf que je me suis levé plus tôt, à 6 heures au lieu de 7 heures. Même si le collège se trouve plus près de chez moi que mon ancienne école, je dois y être à 8 heures alors qu'en primaire les classes commençaient à 9 heures. Sinon j'avais un peu peur en y allant car je ne savais pas si j'allais être seul et comment les professeurs allaient se comporter avec les nouveaux élèves.

«La bibliothèque est grande»

Et finalement ton verdict ?

Les professeurs me semblent corrects, mais je ne les ai pas tous rencontrés. Je vais les rencontrer par la suite, car j'ai seulement reçu l'emploi du temps d'aujourd'hui (NdlR, mardi). Je me demande si je vais pouvoir gérer les devoirs. Il y a beaucoup plus de matières déjà et si chaque prof donne beaucoup de devoirs, je ne sais pas comment je vais m'en sortir...

Y a-t-il des choses qui t'ont plu ?

Oui ! Il y a le laboratoire de chimie qui m'a beaucoup impressionné. Je veux être un scientifique quand je serai grand et j'ai hâte d'utiliser le laboratoire. La bibliothèque est grande et il y a aussi des ordinateurs qu'on peut utiliser pour faire des recherches. J'ai aussi visité le collège en entier et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'espace et aussi des terrains de sport.