Libye: Près de 200 migrants morts ou disparus au large de la Libye depuis le début de l'année, selon l'OIM

La marine libyenne a annoncé, mardi 9 janvier 2018 sur la base du récit de survivants, qu'entre 90 et 100… Plus »

« Il faut faire plus pour réduire les mouvements irréguliers et dangereux de personnes le long de la route de la Méditerranée centrale », a-t-il ajouté.

L'OIM, qui était présente au point de débarquement à Tripoli, a fourni de l'eau et de la nourriture aux survivants. Ces derniers sont pour la plupart originaires de pays africains, notamment la Gambie, le Sénégal, le Soudan, le Mali et le Nigéria. Les garde-côtes libyens ont signalé que huit survivants venaient du Bangladesh, dont une femme, et deux du Pakistan.

Plus d'une semaine après le début de la nouvelle année, on dénombre déjà près de 200 migrants ou réfugiés morts ou disparus sur la route de la Méditerranée centrale, a déploré mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

