Madagascar: Amparafaravola - Douze bandits égorgent trois individus

Une horde de bandits a décapité le chef de fokontany d'Ambondroala, sa femme et leur fils. Ce meurtre a eu lieu le weekend.

Anéantis. Le chef de fokontany d'Ambondroala, sa femme et fils, ont été littéralement égorgés, dans la nuit de samedi à dimanche. Cette localité dans la commune d'Antsahamamy se situe à trente kilomètres d'Amparafaravola où est implantée la brigade de la gendarmerie nationale.

D'après les circonstances de ce crime,selon une source locale, il pleuvait beaucoup lorsqu'une bande de douze individus s'est attaquée à eux, aux environs de 23h. Le chef de fokontany et sa famille ont été surpris en plein sommeil. « Ils étaient cinq à la maison. Les bandits ont directement fracassé la porte et sont entrés. Pris de panique, ce chef de village n'a pu rien faire », a indiqué une source au sein de la gendarmerie d'Amparafaravola, au téléphone, hier. Les braqueurs les ont obligés d'abord à leur indiquer l'emplacement de l'argent, mais en vain. Après qu'ils ont raté le coffre, ils ont fouillé partout et ont mis le grappin sur un sac contenant des documents administratifs, de l'argent et des cartes d'identité nationales.

Ils ont amené le chef de fokontany, sa femme et son fils, âgés de 30 à 60 ans avec eux. Deux enfants ont été abandonnés à la maison. « À cinq kilomètres du village, les malfaiteurs ont froidement exécuté les trois personnes en les décapitant », a raconté un notable local ayant accompagné la gendarmerie dans les recherches de ces criminels..

En cavale

Personne dans le village n'a entendu l'attaque ni les cris des deux enfants délaissés appelant au secours, à cause du vent qui souflait très fort. Réveillé le premier, un membre du comité de vigilance a alerté les villageois. Ils se sont lancés à la recherche des otages. Les trois dépouilles des victimes ont été découvertes. Les douze meurtriers se sont évanouis dans la nature et demeurent, à l'heure actuelle, insaisissables.

« Nous n'avons été avisés que le dimanche matin à 7h. L'accès à Ambondroala est très difficile même si on le parcourt à moto. Il n'était donc pas possible de pister les bandits au milieu de la savane en pleine nuit », a précisé un élément d'intervention de la brigade d'Amparafaravola. Les gendarmes et les soldats du détachement d'appui à la sécurité (DAS) se sont lancés à la poursuite des criminels.

Le mobile du crime reste à déterminer à travers l'enquête pour savoir s'il s'agit d'un simple braquage ou d'un règlement de compte.