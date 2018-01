Madagascar: Livre - Le roman Tovonay réédité

« Tovonay » reflète la situation sociale actuelle de l'exode rurale. Michèle Rakotoson, a apporté quelques modifications afin qu'il soit plus accessible.

Tovonay est l'histoire d'un enfant du Sud de Madagascar, victime de l'exode rural, une fiction basée sur la triste réalité que vit un nombre non négligeable de jeunes. Son auteure, Michèle Rakotoson, dénonce dans sa narration, au style dépouillé à l'excès, sans surprise rhétorique, la vie misérable des démunis attirés par les grandes villes, et l'indifférence des classes dirigeantes. Sorti en 2008 des éditions Sépia, Tovonay est le résultat de toute une réflexion de son auteure sur la situation sociale des Malgaches en général, et des enfants en particulier.

« Je raconte ce que je vois, j'analyse. Et petit à petit, j'invite les lecteurs à analyser à leur tour, et de prendre du recul. L'écriture se manifeste en moi comme mon dernier engagement, mon dernier militantisme. Les lycées français ont intégré ce livre dans leur programme d'enseignement. Mais je voulais le rendre abordable à mes compatriotes, alors j'ai apporté quelques touches dans la forme et un peu dans le fond. Tout simplement, parce que la situation n'est plus la même que celle de 2008. Par rapport aux autres œuvres similaires, le prix de ce roman est compétitif. Mais le pouvoir d'achat des Malgaches les empêche

d'acquérir cet ouvrage. Et j'ai opté pour un format moins cher mais qui procure un confort minimum de lecture », explique Michèle Rakotoson.

Exilée

L'ancienne version de Tovonay est déjà disponible en version papier et aussi en ligne. La nouvelle version sortira très prochainement.

L'auteure Michèle Rakotoson, elle-même, a déjà connu l'amertume de vivre loin des siens, d'être dans un pays ou une région totalement indifférente de son existence pendant presque trente ans. « Dans une telle situation où tu n'as pas le droit de rentrer chez toi, tu deviens teigneux ou tu te casses la gueule. C'est éprouvant à endurer. Et pour les enfants, ça laisse des séquelles dans leur personnalité. De retour au pays depuis une dizaine d'année, je vis à la campagne. Et je constate à vue d'œil la ruée des gens vers la capitale, qui autrefois, a été la belle Tana ; et maintenant, elle est devenue un grand village à cause de l'exode rural », poursuit la sociologue et journaliste Michèle Rakotoson. Comme tout bon roman, Tovonay se termine sur une lueur d'espoir.