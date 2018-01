Maroc: Message écrit de SM le Roi à l'Emir de l'Etat du Qatar

Doha — L'Emir de l'Etat du Qatar, SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani a reçu, mercredi à Doha, les ministres des Affaires Etrangères et de la coopération internationale et de l'économie et des finances, respectivement Nasser Bourita et Mohamed Boussaid qui lui ont remis un message écrit de SM le Roi Mohammed VI.

Le message porte sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer pour les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères et au service des intérêts communs, rapporte l'agence de presse qatarie (QNA).

A cette occasion, M. Bourita a transmis à SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani les Salutations de SM le Roi Mohammed VI et Ses vœux de santé et de bonheur à l'Emir de l'Etat du Qatar et davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari, ajoute la même source.

Pour sa part, l'Emir de l'Etat du Qatar a chargé le ministre des Affaires Etrangères et de la coopération internationale de transmettre ses salutations à son Frère SM le Roi Mohammed VI et ses vœux de bonheur et de davantage de progrès et de développement au peuple marocain.