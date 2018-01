Angola: Les autorités de Benguela préviennent la propagation du paludisme

Benguela — Les municipalités de Ganda, Caimbambo, Cubal, Bocoio et Balombo, province de Benguela, enregistrent depuis octobre 2017, une épidémie de paludisme qui a déjà causé 27 morts, a annoncé mercredi, le directeur provincial de la Santé, António Manuel Cabinda.

S'adressant à l'Angop, le responsable a affirmé qu'au début de l'épidémie dans ces municipalités, une moyenne hebdomadaire de 700 cas a été enregistrée, les enfants étant les plus touchés, mais actuellement, les services de santé ne signalent que 200 cas, une réduction due au renforcement des équipes de techniciens sanitaires qui travaillent à la fumigation des zones ciblées.

Il a dit que la pandémie, qui a commencé dans la ville de Huambo et a atteint ces localités, pourrait se propager également sur la côte de la province et affecter les municipalités de Benguela, Lobito et Baía-Farta, au cas où la population ne respecte pas les directives des services de santé. . Le directeur a souligné que le Direction de la Santé, en partenariat avec les administrations municipales, développe des activités intenses pour éviter la propagation de l'épidémie, avec la mobilisation et sensibilisation des communautés à la nécessité d'améliorer l'assainissement de base de l'environnement.

António Manuel Cabinda a précisé que le secteur éprouvait des difficultés sérieuses pour lutter contre l'épidémie de paludisme dans les localités intérieures (communes et villages), compte tenu de l'existence de petits champs et des eaux stagnantes dans les parcelles, dont la population a montré une résistance à accepter la fumigation et d'autres directives des techniciens de santé, sous prétexte d'endommager leurs plantations.

Le responsable a mis en garde la population sur la gravité de l'épidémie, exhortant les efforts combinés de la population pour se protéger avec des moustiquaires et pour garder les quartiers et les maisons propres afin de prévenir la maladie.