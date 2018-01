Angola: La BNA établit un taux de change de référence

Luanda — Le taux de change de référence a été ajusté lundi 8 janvier, avec un taux moyen pondéré de vente de 221,26 Kwanza par euro (1 euro égal à 221,26 kwanzas).

Avant le nouveau régime de change flottant adopté par la Banque nationale d'Angola (BNA), le taux fixe était d'environ 186,303 kwanzas pour euro et de 166,749 kwanzas pour chaque dollar américain. Avec cette mesure de la BNA, le taux, par rapport au dollar américain, est d'environ 185,513 kwanzas.

Selon une publication en ligne de la Banque Nationale d'Angola du 9 janvier, la base de la cotation est donc Kwanza/EURO, contrairement au régime précédent où la base de la cotation était kwanza/dollar.

La BNA a procédé mardi à une vente aux enchères de devises, débutant ainsi le processus de formation du taux de change, sous le régime de change avec les bandes de fluctuation, avec la participation des banques commerciales.

Dans l'acte, la BNA a mis en vente un montant de 83,6 millions d'euros (équivalent de 100 millions de dollars) qui a été entièrement absorbé.

La Banque centrale informe également que les devises vendues à la date de référence visaient l'achat de matières premières, des pièces et équipements (50%), assurances, télécommunications, transports aériens et autres services (20%), agriculture, agro-élevage, pêche et mer (17%), des articles de toilette, de nettoyage, les fournitures scolaires et de bureau (10%) et trois pour cent des devises pour des vêtements, chaussures et articles ménagers.