Angola: Le gouvernement décentralise la responsabilité d'entretien des voies structurantes

Saurimo (Angola) — La responsabilité en matière d'entretien et de la conservation des infrastructures publiques, en particulier des routes secondaires et tertiaires, sera bientôt décentralisée, et cette tâche reviendra prochainement aux gouvernorats provinciaux et municipaux avec l'appui du Ministère de la Construction et de l'Institut National des Routes d'Angola (INEA).

C'est ce qu'a fait savoir mercredi, dans la ville de Saurimo, le ministre de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida, appelant ainsi les municipalités à s'apprêter à effectuer ces travaux.

Le ministère se prépare déjà à organiser des recyclages dans diverses spécialités à Luanda et dans les provinces de Huambo et de Malanje, et cette formation complémentaire permettra de former ensuite des techniciens qui se chargeront d'effectuer les travaux d'entretien et de conservation des infrastructures dans leurs zones de juridiction, a-t-il ajouté à Saurimo, chef-lieu de la province de Lunda Sul (est).

Quant à la situation des voies structurantes dans la province de Lunda Sul, le ministre a dit que le parachèvement des travaux en cours était prioritaire, notamment des tronçons routiers Saurimo/Dala, Biula/Muconda, Dala/Luma/Cassai, Saurimo/Luo, et de Muriege/Chiluange/Cassai Sul.