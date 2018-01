Libye: L'ONU demande la fin de la transition

Plus d'une semaine après le début de la nouvelle année, on dénombre déjà… Plus »

L'ONU presse pour une fin pacifique de la période de transition en 2018, alors qu'en décembre dernier, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen, avait indiqué qu'il appuyait la tenue d'élections en Libye, tout en menaçant de prendre le pouvoir si ce processus politique n'aboutissait pas. Sa déclaration n'avait pas surpris le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, puisque le maréchal Haftar, appuyé par un parlement élu en 2014 et basé dans l'est du pays, ainsi que le gouvernement parallèle de l'est libyen, n'a jamais reconnu la légitimité du gouvernement établi à Tripoli et issu de l'accord de 2015.

Le secrétaire général adjoint a indiqué que l'engagement des Nations unies à « soutenir la mise en œuvre totale du processus politique libyen » avait été annoncé en septembre dernier. Il faisait allusion au plan d'action présenté par l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui prévoit notamment des élections législatives et présidentielle en 2018. Les Nations unies contribueront « à réunir les conditions politiques, sécuritaires, techniques et législatives » pour organiser ces élections, a-t-il précisé .

L'Américain Jeffrey Feltman, qui s'exprimait à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre libyen, Fayez-al-Sarraj, a estimé que la fin de la période de transition chaotique en Libye n'interviendra que via des élections crédibles au cours de cette année. « L'objectif est (...) de mettre fin à cette phase de transition à travers un processus pacifique et incluant toutes les parties avec la mise en place d'un gouvernement qui sera l'aboutissement de la volonté du peuple libyen », a-t-il déclaré.

