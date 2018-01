Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Les Opposants-Ministres reçus par l'émissaire de l'UA

De nouveau, l'Union Africaine est aux chevets de la République Démocratique du Congo. Du moins, quant à, sa crise politique qui semble avoir peau dure. Des nouvelles tractations sont, en effet, lancées.

Hier, après le Rassop la veille, les opposants membres du Gouvernement Tshibala ont été voir ces "missi dominici" de l'UA. Enjeu ? Échanger sur l'impasse actuelle. Mieux, l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre et l'aboutissement décembre 2018 du processus électoral congolais lancé depuis 2016 sans arriver à la gare. Les ministres d'Etat Azarias Ruberwa, Jean-Pierre Lisanga, Jean-Lucien Bussa et les ministres : Emery Okundji, Papy Niango, Steve Mbikayi, Justin Bitakwira, Marie-Ange Mushobekwa, etc., ont répondu à ce rendez-vous. Face à Mohamed El-Hacen Lebatt, ils ont dit l'économie de leurs idées structuré en deux caps. Le premier ce que l'Union Africaine travaille avec la communauté internationale pour concrétiser la tenue des élections tel que le prévoit le calendrier électoral vers décembre 2018. Puis, que l'UA œuvre à la pacification des esprits d'ici ces joutes.

Décor

C'est bien vrai. Le processus politique et électoral en RDC, marqué notamment par la problématique de l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre a été au menu des discussions entre l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine Mohamed El-Hacen Lebatt et les membres du gouvernement issus de l'Opposition.

La situation politique et le processus électoral en République démocratique du Congo préoccupent l'Union africaine qui tenterait déjà de jouer la carte d'apaisement à la tension politique qui prévaut actuellement dans le pays. C'est ce qui justifie le séjour en RDC depuis quelque jours de l'envoyé spécial du président de la Commission de l'UA, professeur Mohamed El-Hacen Lebatt.

Dessous

Ce dernier s'est entretenu hier mercredi 10 janvier pendant plusieurs heures au cercle Le Gourmand avec les membres du gouvernement issus de l'Opposition signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 et du Rassemblement. Pour le ministre d'Etat en charge de la Décentralisation et reformes institutionnelles, Azarias Ruberwa, la rencontre a permis d'envoyer deux messages importants à l'Union africaine. Il s'est exprimé en ces termes : « ... Nous sommes venus rencontrer le conseiller stratégique du président de l'Union africaine pour faire le point de la situation après deux grandes visites, l'année passée, de l'Union africaine. Nous lui avons communiqué la situation qui prévaut au pays et nous lui avons confié le message à transmettre au président de l'Union africaine.

L'UA aura sa session de mois de janvier dans quelques semaines. Le contenu de notre message c'est justement de demander à l'UA de travailler avec l'ensemble de la communauté internationale pour que les élections prévues au 23 décembre de cette année puissent se tenir effectivement et absolument. Le second message c'est demander aux frères africains de l'UA, leur assistance pour pacifier les esprits de sorte que les questions qui se posent actuellement se règlent avec sagesse ».

Pour le diplomate Mohamed El-Hacen Lebatt, rien de plus à dire à ce stade d'entretien. « Les échanges ont été féconds », indique-t-il sans autre commentaire.