Togo: Pascal Agbové de IJD attire l'attention sur les risques des élections locales bâclées

Et pour les risques de voir des politiques atterrir à la tête de ces collectivités locales et communes à la suite des locales, il veut bien croire que ceci ne doit pas en être un problème mais que, « une fois élu, les élus locaux même s'ils viennent des partis politiques se doivent de satisfaire les besoins des populations avec qui ils sont en permanent contact, au risque de ne pas se voir renouveler le mandat ».

Pour l'homme qui, visiblement ne cautionne pas le retard que le pays prend à donner corps à la décentralisation, il a fait constater qu'il faut y aller à cette forme de gouvernance et que lorsque l'on fera face aux difficultés, on revienne aux textes pour les adapter que de continuer par perdre du temps, en restant là « à se tirailler sur le cadre juridique ».

