Cote d'Ivoire: Affrontements inter-armées - Bienvenu au pays du Gbangban* !

Et l'on peut déjà avoir des sueurs froides pour son successeur qui devra hériter d'une Armée complètement divisée. Mais en attendant, pour bénéficier du sursis qui le mènera aux prochaines élections qui décideront de sa succession, ADO a intérêt à ouvrir l'œil et surtout le bon, afin de gérer au mieux cette affaire de militaires, qui empêche les Ivoiriens de dormir tranquilles.

La première raison est que l'Armée ivoirienne est une sorte de « salad bowl » où les ingrédients refusent de se mélanger. En effet, l'on y retrouve du tout : des soldats de métier ayant fait les écoles de formation et issus de l'armée loyaliste, des soldats de guerre aux origines hétéroclites et ex-nouvelles.

Le bilan serait d'un mort et d'un blessé. Cette nouvelle montée d'adrénaline entre frères d'armes, serait due, selon les uns, à des querelles personnelles entre un lieutenant du CCDO et d'autres militaires.

