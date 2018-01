Le comité d'organisation de la Conférence est composé du ministère de la Santé et de l'Action sociale, de celui de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Service de Parasitologie de la Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop et de Speak Up Africa.

Quant au professeur Amadou Diouf, Doyen de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette conférence «est un important moment d'échange où les derniers résultats de la recherche serons présentés, où les stratégies qui vont permettre d'aller vers cette élimination du paludisme seront discutées.» Lors de ce face à face avec la presse, les défis actuels et émergents de la lutte contre le paludisme ont été évoqués.

Selon le Dr Amadou Doucouré, responsable de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de l'Action sociale, cette conférence a pour dessein «d'organiser un cadre d'échange de haut niveau pour les énormes informations sur le contrôle de la lutte contre le paludisme». Le ministère «réitère sa disponibilité à accompagner le MIM pour une bonne marche et la réussite de cette importance activité».

