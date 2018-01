Il s'y ajoute une vulnérabilité économique des populations en zone de frontière les exposant à des propensions de corruption. Le Programme d'urgence de la modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) pourrait être un début de solution si et seulement s'il est élargi à la question environnementale, dans l'équité et la justice sociale.

La tuerie de Brofaye-Bayotte, intervenue samedi et ayant fait 13 morts et sept blessés, est l'une des résultantes de l'ampleur des coupes abusives des massifs forestiers en Casamance. Que de braquages, de kidnapping, de batailles rangées ont ponctué l'exploitation des forêts ces dernières années. Dans l'extrême nord de Sédhiou, frontalier à la Gambie, des populations civiles ont spontanément mis en place une Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE) pour s'ériger en dernier rempart d'une forêt mutilée.

