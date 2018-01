Sénégal: Sédhiou/ Contre les violences à l'origine des abandons scolaires des filles - FAWE/Sénégal installe un observatoire de veille

«A l'issue de cet atelier, nous allons élaborer un plan de travail et renforcer la sensibilisation des parents d'élève, les acteurs de l'école, les jeunes, et l'ensemble des familles d'acteurs du système éducatif sur les causes des abandons scolaires dues essentiellement aux grossesses et mariages précoces.

Le Forum des éducatrices africaines (FAWE/Sénégal) cherche à lever tout obstacle pouvant freiner la scolarité des jeunes filles. Considérant le fait que, dans la région de Sédhiou, nombreuses sont encore celles qui sont victimes de grossesses et mariages précoces et autres formes de violences basées sur le genre, le FAWE a lancé, hier mardi, une campagne de plaidoyer participatif au travers d'un atelier de renforcement de capacités des familles d'acteurs du système éducatif.

Un atelier de deux jours s'est ouvert hier, mardi 9 janvier à Sédhiou, à l'intention des acteurs de l'éducation sous la férule du Forum des éducatrices africaines (FAWE/Sénégal). L'objectif est de les former à renforcer la dynamique de lutte contre toutes formes de violences faites aux filles à l'origine des abandons scolaires. Un observatoire sera installé, ce mercredi, visant à accroitre la surveillance sentinelle contre les violences qui leur sont faites notamment les grossesses et mariages précoces.

