Angola: Des cas de violence familiale diminuent dans la province

Le développement et la mise en œuvre de projets diversifiés, ainsi que le soutien aux familles nécessiteuses, aux femmes, aux jeunes vivant avec le VIH / SIDA, les maladies sexuellement transmissibles (MST) et aux familles en situation de vulnérabilité font partie des projets du secteur.

Pour l'année 2018, la Direction provinciale de la famille et promotion de la femme prévoit d'intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des familles sur le danger de la violence domestique, d'encourager les femmes à participer aux cours d'alphabétisation, de soutenir les sages-femmes traditionnelles dans leurs activités courantes, de construire un centre de conseil familial de référence, un centre de formation professionnelle, un centre de cohabitation sociale pour personnes âgées et un centre d'hébergement.

Les causes des conflits sont le faible revenu familial, la consommation excessive de boissons alcoolisées, les infractions corporelles, le défaut de paiement des allocations familiales, le manque de dialogue et l'abandon des maisons.

