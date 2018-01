Sénégal: Présence de l'avocat dés l'interpellation de son client et lors de l'interrogatoire - L'état «adoube» la défense

Dans la même dynamique, Babacar Ba, président du Forum du justiciable a apprécié la mesure qui vise à donner du crédit aux procès-verbaux des Officiers de police judiciaire. Toutefois, il n'a pas manqué d'émettre quelques réserves quant à l'applicabilité de la circulaire. Il estime que la mesure risque d'être difficilement effective à cause du manque d'avocats au Sénégal. Ce qui pose le problème de l'accessibilité aux services des avocats pour les justiciables, surtout dans les zones où il n'y a pas de cabinets. Pour conséquent, il a suggéré non seulement l'augmentation du quota à l'examen d'entrée au Barreau, mais aussi la création d'autres Barreaux au niveau des autres Cours d'appel du pays. Ce qui va éviter, à son avis, «que cette mesure se limite à profiter à l'élite».

Les « droits-de-l'hommistes » n'ont pas été en reste dans ce concert d'approbation de l'effectivité de la circulaire en question. Pour le représentant du Coordonateur du Comité sénégalais des droits de l'homme, Abdoulaye Mar «c'est un grand jour pour tous les militants et défenseurs des droits humains», dès lors que ça été une des préoccupations profondes du Csdh. Il s'est ainsi réjoui de la «démarche participative et inclusive» qui a été utilisée par le ministre pour définir certains concepts afin d'amener à une compréhension dudit règlement N°5. Il a toutefois fait un plaidoyer pour que l'Etat du Sénégal pose «des actes très forts», à la veille de son passage au Conseil des droits de l'homme, notamment l'examen périodique universel. Pour lui, il n'est pas question que le Sénégal ait une institution nationale reléguée au statut B, au vu de son image.

Il a ainsi salué le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall qui a mis en place le système qui va modifier sensiblement cette étape de la procédure pénale, «c'est-à-dire l'interpellation et la garde à vue». Révélant, par ailleurs, que le point d'achoppement était la présence de l'avocat au moment de l'interrogatoire, il a informé «qu'on s'est limité à la présence passive de l'avocat» Ce qui est, à son avis, «un premier pas non négligeable» vers la flexibilité comme en France, où l'avocat peut faire des remarques. Il a, par ailleurs, annoncé le dépôt de la lettre pour l'organisation de l'examen d'entrée au Barreau du Sénégal pour l'année 2018.

Lui emboitant le pas, le Bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Mbaye Guèye pense que «c'est un grand jour», que ce soit pour les droits humains, leurs défenseurs et militants, mais aussi pour le Barreau du Sénégal et les droits de la défense. Mieux, il est d'avis que c'est un grand jour pour le Sénégal qui doit conserver sa réputation de «terre de liberté et de démocratie».

Il a indiqué aussi que l'Opj est tenu d'informer le suspect de son droit de se faire assister et lui donner les moyens de contacter son conseil. Il doit aussi annoncer à l'avocat la nature de l'infraction commise, tout en facilitant un entretien privé de 30mn, entre le suspect et son conseil.

Revenant sur les contours du texte, le Directeur des affaires criminelles et des Grâces au ministère de la Justice, Mandiaye Niang, expliquera que la présence de l'avocat est requise pour toutes enquêtes (enquête préliminaire ou de flagrance) et pour tous types des délits.

